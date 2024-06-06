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L字ファスナーショートトラッカーウォレット　レザークラフト　ミニウォレット
商品番号 Y73687918261
商品名

L字ファスナーショートトラッカーウォレット　レザークラフト　ミニウォレット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヌメ革をブラウンに手染めして作成しました、L字ファスナーショートトラッカーウォレットです。　カード　コイン　お札は二つ折りで収納できます。　縦　9.5横10.5#レザークラフト#ミニウォレット#トラッカーウォレット
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