L字ファスナーショートトラッカーウォレット　レザークラフト　ミニウォレット

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商品詳細
ヌメ革をブラウンに手染めして作成しました、L字ファスナーショートトラッカーウォレットです。 カード コイン お札は二つ折りで収納できます。 縦 9.5横10.5#レザークラフト#ミニウォレット#トラッカーウォレット
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