新品 23ss エメレオンドレ フラワー A ツートン キャップ オフホワイト

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入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)⚫️リストック品→検品のため開封→良品(※画像8枚目以外は初回出品分の同型の画像です)【商品名】・AiméLeonDoreNeedlepoint'A'Hat(FLOWERACAP)【商品の状態】・「新品・未使用」→未試着(検品のため開封)・公式オンラインにて購入→正規品・付属品→チャックバッグ、納品書(個人情報切り抜き)【カラー・仕様・素材】・クラウン部分→PRISTINE(オフホワイト)・つば→DarkTan(※主観です)・ニードルポイント刺繍・非構造化6パネル構造(芯がなくカチッとしていない作りの6枚はぎクラウン)・コットン100%【サイズ】・頭囲free(49～62cmアジャスターで調整可能)・高さ11cm・つば7cm※数値は実寸⚫️AiméLeondoreの\"floralcrest(花の紋章)\"ブランドから\"A\"シリーズの23ss最新作です。エレガントさと愛らしさが同居したクリーンな雰囲気に惹かれます。アジャスター調整の最小数値が小さいので、頭の小さな女性の方にもおすすめいたします。『エイムレオンドレメンズレディースブランドバイカラーキャップハット花柄フローラル男女兼用NEWERA(ニューエラ)カーブバイザーMOMA(モマ)NewBalance(ニューバランス)MADEinUSANEWERABBCAP(ベースボールキャップ)等をよく検索される方に見ていただきたいお品です。』【注意事項】・コチラの商品は海外直輸入商品になります。国内の品質基準とは異なります⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得いただけない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・いかなる場合も購入者様優先です