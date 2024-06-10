美品 ジョンストンズ社グレンロッシ スコットランド製 マフラー ブラックウォッチ

■グレンロッシ（GLENLOSSIEbyJOHNSTONS）ストライプ柄マフラー男女兼用ユニセックスです。ブラックウォッチ、ブラックワッチ柄のターターンチェックになります。試着のみの美品です。アイテム説明ウール素材を使用した、チェック柄のマフラー。シンプルなデザインなのでON/OFF問わず、様々なスタイリングでお使いいただけます。男性のみならず、女性にもおすすめのアイテム。＜GLENLOSSIE（グレンロッシ）＞JOHNSTONS社が展開するブランド。1979年にスコットランドで創業しカシミヤやラムズウール、メリノウールといった高級素材を使った生地やスカーフなど長年に渡り作り続けているJOHNSTONS（ジョンストンズ）社。現在でも原毛の厳選から紡績、機織まで一貫して生産している希少なメーカーです。■素材：ラムズウール100%■生産国：スコットランド製■サイズSIZE： 実寸で長さ（フリンジ部分を含む)：約188cm、幅：約25cm、フリンジ部分：約6cm（素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承下さい）■喫煙、香水、ペット等の環境はなく衣装ケースにて保管をしております。■専用のご依頼は承っておりません。ご理解をお願い申し上げます。柄・デザイン...チェックカラー...グリーン素材...ウール



Johnstons - 美品 ジョンストンズ社グレンロッシ スコットランド製 ...



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