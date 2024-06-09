★ブランドグッチ★素材シルク100%★採寸全長:約140cm大剣幅:約8.5cm小剣幅:約4cm★色ネイビー★状態目立った汚れなどはありません。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。※ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！★確認事項・神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。・箱や袋など付属品は無くネクタイのみとなっております。・使用に伴う小さなダメージや汚れの見落としがある場合がございます、予めご了承の上ご検討下さい。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！



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