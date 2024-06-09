サンローランパリ SAINT LAURENT PARIS 長財布

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商品詳細
SAINTLAURENTPARIS(サンローランパリ)クロコ型押しレザー【付属品】箱×1保存袋×1カード×1【サイズ】高さ19cm幅10.5cmマチ2cm【型番】INN315861・0614【カラー】ブラック【仕様】お札入れ×3小銭入れ×1カード入れ×12こちらは中古品となりますので神経質な方はご購入をお控えください。質問など見たい部分などがあればコメントからお気軽にお聞きください。SAINTLAURENTサンローランYvesSaintLaurentイヴサンローラン
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