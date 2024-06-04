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FUNNY ファニー　ウォレットチェーン
商品番号 S84535266643
商品名

FUNNY ファニー　ウォレットチェーン
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FUNNYウォレットチェーン　SE-1サイズ長さ45cm　幅1.5cm　高さ1.5cm　重量150g素材　真鍮シルバーメッキ生産国日本製デニム、ジーンズ、スラックス、ワイドパンツとの相性抜群です。バイクに乗る時に使用してました。剥がれ、千切れ等有りません。フックのバネも問題なく動きます。古い物なので使用感ありますが、味っぽくてカッコイイです。ちなみに両端がこのフックのタイプはもう作っていないみたいです。探していた方へ。この商品に関しては売れなくても良いので値下げ不可でお願いします。#FUNNY#ファニー#ウォレットチェーン#SE-1
http://narcologia.ru/goods/Addict223318.html
http://narcologia.ru/goods/conception151957.html
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