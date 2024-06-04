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商品詳細
FUNNYウォレットチェーン SE-1サイズ長さ45cm 幅1.5cm 高さ1.5cm 重量150g素材 真鍮シルバーメッキ生産国日本製デニム、ジーンズ、スラックス、ワイドパンツとの相性抜群です。バイクに乗る時に使用してました。剥がれ、千切れ等有りません。フックのバネも問題なく動きます。古い物なので使用感ありますが、味っぽくてカッコイイです。ちなみに両端がこのフックのタイプはもう作っていないみたいです。探していた方へ。この商品に関しては売れなくても良いので値下げ不可でお願いします。#FUNNY#ファニー#ウォレットチェーン#SE-1
http://narcologia.ru/goods/Addict223318.html
http://narcologia.ru/goods/conception151957.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly81084.html
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