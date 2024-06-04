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現行品✨美品　ボッテガヴェネタ　カセットジップアラウンドになります。
商品番号 A63017899714
商品名

現行品✨美品　ボッテガヴェネタ　カセットジップアラウンドになります。
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ/BOTTEGAVENETA定価126500円大人気なカセットマキシイントレチャートラウンドジップウォレット長財布です。男女問わずお使い頂けるユニセックス高級感あるお品(購入先)大手ブランドショップ(AACD加盟)購入の正規品です。(状態)全体的にとても綺麗な状態で大きなキズや汚れ等なくキレイな美品です。(素材)本革、カーフレザー(サイズ)縦10横19幅2(付属品)本体のみになります。#ボッテガヴェネタ長財布#ボッテガヴェネタ財布#ボッテガヴェネタ即購入オッケーです。
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