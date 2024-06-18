限定モデル～ルイヴィトンダミエヴェルティカル長財布

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商品詳細
商品詳細・LouisVuitton ダミエ グラフィット ヴェルティカル 長財布 ラウンドファスナー ジッピー 2017リーグコレクション イラスト 2017年限定モデル【シリアルナンバー】CA4157【仕様】カード×14枚マチ付き札入れ×1ジップ式小銭入れ×1ポケット×3【サイズ】W20cm×H10cm×D2㎝【付属品】箱なし袋あり商品状態【外側】綺麗で目立つキズや汚れはございません。イラスト柄くっきりスレなし。色褪せなし、皮の張り良好。型崩れなし、角スレなし、糸飛びなし。ファスナーの開閉スムーズ【内側】小銭入れ綺麗、べたつきなどなし。ファスナーの動き良好。カードポケット使用感薄札入れ綺麗、べたつきなどなし。こちらの商品は、あくまで中古品になりますので、画像に写らない様な傷、汚れ、擦れ、シミ、たるみ、金具の剥がれ等経年劣化がございます事をご了承ください。
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