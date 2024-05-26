◎ご覧頂き誠にありがとうございます◎私の出品物はすべて即購入OKです☆コメントなしでご購入くださいませ☆自己紹介欄もご一読くださいm(__)m◆ブランド、特徴AKM23SSHANDSTITCHV-NECK品番T230定価33,000Vネック部分に職人の手によるリメイク（×ステッチ）が施されており「デザイン性」と機械には出せない「温もり」を醸し出しています。ハンドステッチ用の糸は100％最高級エジプト綿（長繊維）を使用。製造過程で炎で毛羽を焼かれ、シルケット加工を施されたこの糸は美しい真珠のような光沢を放っています。また、二重構造を活かし、裾と袖口は内側を覗かせています。素材感とそこに生気を吹き込むべく職人の手による装飾リメイクは単なる無地のTシャツをあらゆる角度から捉え、再構築しています。◆サイズS肩幅40 胸囲94 袖丈19 着丈65◆状態新品タグ付き◆素材コットン◆カラーブラック◆付属品タグ※タバコ、ペットの影響が無い環境で保管しております



AKM 23SS ハンドステッチTシャツ 新品 定価33000 ブラック | フリマアプリ ラクマ



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