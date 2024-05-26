

ベルト/--/BLK/無地/レディース ベルト/--/BLK/無地/レディース



ベルト/--/BLK/無地/レディース ベルト/--/BLK/無地/レディース



ベルト/レザー/BLK/メンズ/ダブルガンチーニ/シルバーバックル/サルヴァトーレフェラガモ ベルト/レザー/BLK/メンズ/ダブルガンチーニ/シルバーバックル/サルヴァトーレフェラガモ



ベルト/レザー/BLK/メンズ/ダブルガンチーニ/シルバーバックル/サルヴァトーレフェラガモ ベルト/レザー/BLK/メンズ/ダブルガンチーニ/シルバーバックル/サルヴァトーレフェラガモ



ベルト/レザー/BLK/メンズ/ダブルガンチーニ/シルバーバックル/サルヴァトーレフェラガモ ベルト/レザー/BLK/メンズ/ダブルガンチーニ/シルバーバックル/サルヴァトーレフェラガモ



ベルト/--/BLK/無地/メンズ/ダブルガンチーニ ベルト/--/BLK/無地/メンズ/ダブルガンチーニ



8/16終了 フェラガモ ベルト SALVATORE FERRAGAMO - ベルト 8/16終了 フェラガモ ベルト SALVATORE FERRAGAMO - ベルト



ベルト/レザー/BRW ベルト/レザー/BRW



ベルト/--/レディース ベルト/--/レディース



ベルト/--/BLK/無地/レディース ベルト/--/BLK/無地/レディース



リバーシブルベルト - ベルト - 財布/革小物/ベルト - メンズ - Ferragamo リバーシブルベルト - ベルト - 財布/革小物/ベルト - メンズ - Ferragamo



ベルト/レザー/NVY/無地/ユニセックス ベルト/レザー/NVY/無地/ユニセックス



8/16終了 フェラガモ ベルト SALVATORE FERRAGAMO - ベルト 8/16終了 フェラガモ ベルト SALVATORE FERRAGAMO - ベルト



ベルト/--/BLK/無地/メンズ/ダブルガンチーニ ベルト/--/BLK/無地/メンズ/ダブルガンチーニ



サルバトーレフェラガモ Salvatore Ferragamo ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル ブラック メンズ FERRAGAMO Salvatore Ferragamo 675542 756372 （NERO NERO） サルバトーレフェラガモ Salvatore Ferragamo ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル ブラック メンズ FERRAGAMO Salvatore Ferragamo 675542 756372 （NERO NERO）

こちらはサルヴァトーレフェラガモのベルトになります。新品時の革の香りが残っている、試着程度の美品です。フェラガモ特有の、しなやかでもっちりとした革の質感がたまりません。表はブラック、裏はブラウンで、コーディネートに合わせて使い分けが出来ます。バックル部分については、経年変化によるくすみが生じておりますが、酢などで磨くとピカピカになる可能性があります。ベルト革とバックルは分離可能であるため、お持ちのベルトがクタクタになった場合の取り替え用としてもお使いいただけます。一日の気分を高めてくれる、そんな存在になれればと思います。ご質問等ございましたら、コメント欄にてお気軽にお問い合わせくださいませ。ベルト革の幅→3cmベルト革の長さ→115cm、カットして調整可能です。バックル全長→約5.5cm金属部分の全長です。バックル高さ→約4cm素材···本革