木口接着クランプ ピアノ 調律 修理 工具

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商品詳細
白鍵木口の接着に使う工具として購入しました。それ以外でもお使いいただけます。かなり強力です。８個セットです。ピアノリソースセンターで購入しました１つ約1600円でした。通常ですと12800円のお品物です。アメリカ製。#ピアノ#調律#工具#修理#木口接着クランプ
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