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木口接着クランプ ピアノ 調律 修理 工具
商品番号 O62948349713
商品名

木口接着クランプ ピアノ 調律 修理 工具
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白鍵木口の接着に使う工具として購入しました。それ以外でもお使いいただけます。かなり強力です。８個セットです。ピアノリソースセンターで購入しました１つ約1600円でした。通常ですと12800円のお品物です。アメリカ製。#ピアノ#調律#工具#修理#木口接着クランプ
http://narcologia.ru/goods/scissoring495696.html
http://narcologia.ru/goods/preference401438.html
http://narcologia.ru/goods/competitive339681.html
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