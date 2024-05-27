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ポールスチュアート 新品！タッチパネル対応ニット×羊革手袋 グローブ 紺色
商品番号 E96760746858
商品名

ポールスチュアート 新品！タッチパネル対応ニット×羊革手袋 グローブ 紺色
ブランド名 ポールスチュアート
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスチュアートのニットの手袋（グローブ）です。手の甲の部分が二重構造になっており、暖かいです。皮革部分に羊革を使用しています。また、タッチパネル、スマホに対応しています。お色は紺色になります。こちらの商品はネコポスでの発送となります。寸法　23〜24ｃｍ素材　表地　毛　100％皮革部分　羊革未使用のタグ付きの新品です。正規代理店ヨークス社製の正規品（本物）です。
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