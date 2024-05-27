ポールスチュアート 新品！タッチパネル対応ニット×羊革手袋 グローブ 紺色

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商品詳細
ポールスチュアートのニットの手袋（グローブ）です。手の甲の部分が二重構造になっており、暖かいです。皮革部分に羊革を使用しています。また、タッチパネル、スマホに対応しています。お色は紺色になります。こちらの商品はネコポスでの発送となります。寸法 23〜24ｃｍ素材 表地 毛 100％皮革部分 羊革未使用のタグ付きの新品です。正規代理店ヨークス社製の正規品（本物）です。
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