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- 九谷焼 秋峰造染付け皿8枚セット箱付き
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商品詳細
種類···皿・鉢祖父が大切にしていた物です、詳しいことはわかりません、石川県の親戚から譲り受けたとだけ聞いています。あくまで骨董品につき神経質な方や完璧な物を求められる方はご遠慮ください。コンビニATM決済の方は事前に入金日をお知らせください、専用ページ依頼不可
http://narcologia.ru/goods/response64242.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce37555.html
http://narcologia.ru/goods/encourage19472.html
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九谷焼 青風 7.5号 皿 染付瓔珞文吉田屋風 SH-04 磁器 日本製
2023年最新】九谷秋峰の人気アイテム - メルカリ
価格から探す,30,000円～49,999円 | 器や 響来（UTSUWAYA HIBIKI）
九谷焼 青風 7.5号 皿 染付瓔珞文吉田屋風 SH-04 磁器 日本製
使用用途から探す,食器 | 器や 響来（UTSUWAYA HIBIKI）
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