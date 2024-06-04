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九谷焼　秋峰造染付け皿8枚セット箱付き
商品番号 V98389527216
商品名

九谷焼　秋峰造染付け皿8枚セット箱付き
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···皿・鉢祖父が大切にしていた物です、詳しいことはわかりません、石川県の親戚から譲り受けたとだけ聞いています。あくまで骨董品につき神経質な方や完璧な物を求められる方はご遠慮ください。コンビニATM決済の方は事前に入金日をお知らせください、専用ページ依頼不可
http://narcologia.ru/goods/response64242.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce37555.html
http://narcologia.ru/goods/encourage19472.html
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