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ロンハーマン x バンズ SK8-Hi Reissue オールドスクール
商品番号 M46417237251
商品名

ロンハーマン x バンズ SK8-Hi Reissue オールドスクール
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆送料無料☆ロンハーマンRonHermanxバンズVANSSK8-HiReissueサイズ　２６.５センチメインカラー···ネイビースニーカー型···ミッドカット(Mid)素材···スエードRonHermanのみでリリースされたスペシャルデザインのスケートハイです。ブランドカラーであるネイビーをベースに、キャンバスとスウェードを絶妙に組み合わせたコンビネーションが特長状態アウトソールに汚れがあります。あとはの状態は良いです。箱はありません。気になる点がありましたらお気軽にコメントください！
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