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Paul Smith 二つ折り財布
商品番号 G12329803588
商品名

Paul Smith 二つ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラックPaulSmithの2つ折り財布になります。1年ほど前に路面店で購入し定価は20000円程でした。普段使いしていましたので使用感あります。ご了承ください。
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