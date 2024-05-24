Paul Smith 二つ折り財布

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラックPaulSmithの2つ折り財布になります。1年ほど前に路面店で購入し定価は20000円程でした。普段使いしていましたので使用感あります。ご了承ください。
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