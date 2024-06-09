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ハフ　HUF X FREDDIE GIBBS TRIPLE 7 コラボキャップ
商品番号 A29948769904
商品名

ハフ　HUF X FREDDIE GIBBS TRIPLE 7 コラボキャップ
ブランド名 ハフ
特別価格 税込 1,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HUFXFREDDIEGIBBSTRIPLE7TRUCKERHAT/HUFコラボキャップ帽子定価6930円•60/40ポリコットントラッカーハット•フロントクラウンにパフプリントのアートワーク•サイドパネルとバックに刺繍のアートワーク•調節可能なプラスチックスナップクロージャー•背面にHUF織りラベルhuf店舗にて購入試着のみ（男女各1人）で自宅保管になります。外で被ったことはないです。内側若干ですが白く見えます。日焼け止めかと思われます。（画像7枚目）画像をご確認の上used・中古品にご理解いただける方にお願い致します。お値下げ❌#ハフ#huf#コラボキャップ#カジノ#帽子#キャップ#ストリート#スケーター#バニー#777
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