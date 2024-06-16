新品未使用『Paul Smith ポールスミス』マルチストライプ カードケース

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■ブランドPaulSmith ポールスミスシグネチャー マルチストライプカードケース パスケースカラー:ブラック参考価格14000円ポール・スミスのシグネチャーでもあるマルチストライプ柄をアクセント使いしたポール・スミスのベーシックシリーズ「ストライプポイント」がリニューアルして登場。本体には、透明感のある色合いやしなやかな質感が魅力のイタリア製カーフレザーを使用。ポケットのライニングにあしらったコントラストカラーがさりげないアクセントになっている、飽きのこない定番モデルです。■サイズ縦約7.2cm×横約10.5cm実寸値になります。多少の誤差はご了承ください。■状態・使用期間新品未使用にてコレクションしておりました。未使用ですが一度人の手に渡っているものですので状態は写真でご確認の上ご検討ください。■まとめて購入でしたらお値下げも出来ますので是非他の商品もご覧ください！その他商品によってご相談出来ますのでお気軽にコメントください☻【注意事項】中古品は見る方によって状態の価値観が異なるため、商品説明や画像をよくご確認いただき、気になる点等ございましたらお気軽にご質問下さい。【配送について】商品のダメージにらないものに関してはコンパクトに梱包し発送することもあります。 基本はメルカリ便を使用しますが、商品のサイズによっては他の配送サービスを使用します(匿名配送でなくなった場合配送に必要な情報を確認させて頂くこともあります。ご了承の上お手続きください。)1367.0914.0022.0915