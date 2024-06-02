レッドムーン　ウォレット　二つ折り

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商品詳細
レッドムーン REDMOON財布 二つ折り カラー...ブラウン柄・デザイン...無地財布形...二つ折り素材...本革■出品理由使用機会がなく、保管中のもの出品します■中古使用するには問題ないです画像で確認願います定期的に手入れはしています■発送送料は出品者が負担します。※価格を最低料金で設定していますので、値引き対応はしておりませんご理解いただきますようお願いします
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