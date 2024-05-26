A8699■NIKE ナイキ ACG エア モック 3.0 スニーカー 28cm

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#hamachan_shop★フォロー割り10％OFF★フォローして頂けましたら10%OFFになりますのでご希望の方はコメントください！即購入大歓迎です。値下げなどの詳細はプロフィールをご覧ください！□商品名□NIKEナイキCI9367-001ACGエアモック3.0スニーカーシューズブラック黒28cm□ブランド□NIKEナイキ□表記サイズ□US：10UK：9EUR：44cm：28BR：42CN：280(2.5)(28cm相当)□実寸サイズ(cm)□アウトソール全長 ：29アウトソール最大幅：11.3※表記サイズと日本サイズの多少の誤差はご容赦ください。□カラー□ブラック黒□素材□ナイロン素材□コンディション□右足サイド部分にヒビがございますが、他に目立った汚れやダメージなど特にございません。※汚れはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。□詳細□品番：CI9367-001◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。万が一偽物だった場合は返金対応をさせていただきますので安心してご購入ください。◇皆様にお願いトラブル防止のため、購入前にプロフィールをご確認くださいませ。なにかご質問がございましたらお気軽にコメントください。出品一覧→#hamachan_shopどうぞよろしくお願い致します。□商品管理番号□NT-727032-TS