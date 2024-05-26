新品 希少 AB9 4L 礼服 ダブルフォーマルスーツ 黒 セットアップ 喪服 ...

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商品詳細
超お買い得限定商品の大放出【激安大特価★還元セール】一流スーツ、お宝ジャケット、激安スラックスetc通常価格から半額以下は当たり前80%offなんと【90%off】のアイテムまで登場。特大サイズの高級礼服 カネボウが本気で作った漆黒のブラックフォーマル4つボタンダブルフォーマルスーツ冠婚葬祭パーティーリクルートスーツビジネススーツ多岐に渡る活用が出来るビジネスアイテム。着心地は柔らかく極上ウール100%滑らかな着心地です。【超お買い得商品詳細】・4つボタンダブルフォーマル・漆黒・本台場仕立て・背抜き・ノーベンツ・2タック・アジャスター付き・しわになりにくい★このクオリティーでこの価格★【素材】極上ふんわり生地ウール（毛）100%【実寸】AB94L相当可能な限り丁寧に測っております。タグよりも正確な数値です。着丈80cm肩幅52cm袖丈65.5cm身幅58cmスラックスウエスト90cm～100cm(アジャスター付き)股上32cm股下94cm（お直しはお客様でお願い致します）裾幅25cmG179
http://narcologia.ru/goods/passivity683.html
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