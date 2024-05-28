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ネックレス サイズ45cm 美品 送料込み
商品番号 B53730199780
商品名

ネックレス サイズ45cm 美品 送料込み
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました‼︎ネックレス長さは約45cm状態は美品です。原宿のアクセサリーショップで購入しました。オシャレでかっこいいです。こちらのネックレスは金属アレルギーの方にも(金属に弱い方)対応しております。こちらは高価なシルバー925ではないです。1点限り早い者勝ちです。送料込みにします。質問あればお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freezer258298.html
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