ネックレス サイズ45cm 美品 送料込み

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商品詳細
値下げしました‼︎ネックレス長さは約45cm状態は美品です。原宿のアクセサリーショップで購入しました。オシャレでかっこいいです。こちらのネックレスは金属アレルギーの方にも(金属に弱い方)対応しております。こちらは高価なシルバー925ではないです。1点限り早い者勝ちです。送料込みにします。質問あればお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freezer258298.html
http://narcologia.ru/goods/response430042.html
http://narcologia.ru/goods/recycling322614.html
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