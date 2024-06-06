クロムハーツ ベイビーファット純正ダイヤ

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購入先ユナイテッドアローズ確実正規品です。クロムハーツベイビーファットチャーム両面シングル純正ダイヤです。個人情報を塗り潰したインボイス をお付け致します。購入後 数回着用しました。商品は綺麗な状態の物になります。写真にて確認お願いします。添付品は写真の物が全てになります。神経質な方は購入を御遠慮ください。すり替え防止の為、購入後のキャンセルはお断りしています。よろしくお願いいたします。材質···シルバー装飾···ダイヤモンド