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クロムハーツ ベイビーファット純正ダイヤ
商品番号 I61239385601
商品名

クロムハーツ ベイビーファット純正ダイヤ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 28,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入先ユナイテッドアローズ確実正規品です。クロムハーツベイビーファットチャーム両面シングル純正ダイヤです。個人情報を塗り潰したインボイス　をお付け致します。購入後　数回着用しました。商品は綺麗な状態の物になります。写真にて確認お願いします。添付品は写真の物が全てになります。神経質な方は購入を御遠慮ください。すり替え防止の為、購入後のキャンセルはお断りしています。よろしくお願いいたします。材質···シルバー装飾···ダイヤモンド
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