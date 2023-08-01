ポールスミス 定期入れ　パスケース　ブラウン　おしゃれ

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商品詳細
新しくパスケースを購入したので、持っているパスケースを売ることにしました✌︎表の状態はかなりいいかと思います！角部・側面部共に摩耗なし裏面に少し傷があるためお安くしております。定価8250円カラー···ブラウン素材···本革
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