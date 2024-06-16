グッチ ネックレス ゴースト バー SV925 シルバー ペンダント

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☆★グッチネックレスゴーストバーSV925シルバーペンダント★【素材】シルバー925【サイズ】チェーン長さ約50cm、トップ長さ約4cm 使用しなくなった為、出品致します。本体のみです。#グッチ#ゴースト#スカル#ドクロ#バー#ペンダント#レディース#ネックレス#GUCCI#ブランド#夏#Tシャツ
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