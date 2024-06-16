ブリーフィング 2nd 別注 キーケース DELTA 米国製

ブリーフィングの2nd（セカンド）別注のキーケース（キーホルダー）です。小銭やカード、お札も収容できて便利です。2ndの別注品で、オールブラックのdeltaタイプ。グーグル等で「DELTAVersionBRIEFING×2nd」で検索すると詳細が見れます。限定販売品で定価8800円。半年〜1年程度使用。タバコ、ペット、香水なし。使用不能になるような致命的ダメージはみられませんが、使用歴相応の使用感、小傷、塗装擦れ、小汚れ等はあります。自己紹介欄もあらかじめ了承のうえご検討ください。カラー...ブラック



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