ジャスティンデイビス　クロスオニキスペンダント

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商品詳細
☑ブランド:ジャスティンデイビス☑品番:SPJ120-1CLASSICALペンダント☑定価:47300円☑サイズ:縦20mm(バチカン除く)×横15mm☑付属品:なし☑素材:silver925.オニキス.WHITETOPAZ☑状態:10中8程度の美品☑カラー:シルバー他にも多数アクセサリーを出品しておりますので良ければご覧下さい
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