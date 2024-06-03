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ジャスティンデイビス　クロスオニキスペンダント
商品番号 H47967597391
商品名

ジャスティンデイビス　クロスオニキスペンダント
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 7,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☑ブランド:ジャスティンデイビス☑品番:SPJ120-1CLASSICALペンダント☑定価:47300円☑サイズ:縦20mm(バチカン除く)×横15mm☑付属品:なし☑素材:silver925.オニキス.WHITETOPAZ☑状態:10中8程度の美品☑カラー:シルバー他にも多数アクセサリーを出品しておりますので良ければご覧下さい
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