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ポラレス　メンズ小さめ2つ折り財布
商品番号 W72268306579
商品名

ポラレス　メンズ小さめ2つ折り財布
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。メンズ小さめの2つ折り財布です。カラー　深いグリーンサイズ横　17.5cm縦　9.5cm折りたたんだサイズ縦横10cmの正方形になります。カードケース、小銭入れがついてます。2ヶ月程前に8000円程で購入しました。未使用です。自宅保管の為気になる方はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/manufacture244441.html
http://narcologia.ru/goods/Persia814388.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant920782.html

ポラレス　メンズ小さめ2つ折り財布
Polaris ポラリス【木村カバン店 限定オリジナルモデル】二つ折り財布（ボックス型小銭入れタイプ）

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