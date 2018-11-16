ポラレス　メンズ小さめ2つ折り財布

ご覧頂き有難うございます。メンズ小さめの2つ折り財布です。カラー 深いグリーンサイズ横 17.5cm縦 9.5cm折りたたんだサイズ縦横10cmの正方形になります。カードケース、小銭入れがついてます。2ヶ月程前に8000円程で購入しました。未使用です。自宅保管の為気になる方はお控え下さい。



Polaris ポラリス【木村カバン店 限定オリジナルモデル】二つ折り財布（ボックス型小銭入れタイプ）



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