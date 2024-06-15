COMME des GARCONS JUNYA WATANABE MAN コート

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COMMEdesGARCONSJUNYAWATANABEMANのコートです。コムデギャルソン ジュンヤワタナベ マン新品未使用で伊勢丹新宿にて購入しました。試着程度です。サイズはSサイズです。一度人の手に渡っておりますのでご理解のある方はご検討お願いします。付属品は写真3枚目のハンガーです。ncnrでお願いします。肩幅44身幅50着丈85※平置き素人採寸多少の値引きも考えおりますのでお気軽にコメント下さい。