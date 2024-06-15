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★新品•レア★ 20AW キリュウキリュウ 中厚手 ニットキャップ ブラック
商品番号 N29509672670
商品名

★新品•レア★ 20AW キリュウキリュウ 中厚手 ニットキャップ ブラック
ブランド名 キリュウキリュウ
特別価格 税込 8,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆キリュウキリュウのニットキャップ（ニット帽）です。◆新品•未試着品です。◆お色はブラックです。◆サイズは幅約28cm、高さ約33cmです。（素人採寸）◆型番はKJ-HCAP01-1912です。◆2021年1月に行きつけのセレクトショップで購入しましたが、他のキリュウキリュウニットキャップを愛用しているため新品のまま出品しました。◆非喫煙、ペットなし、香水なしですので、気になる生活臭はございません。◆モヘア調の素材（アクリル90％／毛10％）でこれからの季節にピッタリです。◆キリュウキリュウのニットキャップは薄手の物やダメージ加工したものがほとんどですので、中厚手で上品な素材の黒は希少です。◆元メジャーリーガーのイチローさんも愛用されているブランドです（写真5枚目）◆ネコポスの送料は当方が負担いたします。kiryuyrikBeaverJerseyCapニットキャップワッフルキャップ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis160344.html
http://narcologia.ru/goods/composite17154.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful79351.html

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