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40W 高級電子ピアノ　KAWAI CN24 ブラウン　格安
商品番号 B34700087496
商品名

40W 高級電子ピアノ　KAWAI CN24 ブラウン　格安
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 13,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★お届け方法★当店では配送圏内であれば出品商品全て【送料】【設置】無料でご対応させて頂いております。★配送対応エリア★【神奈川】【東京】【埼玉】→一部地域要対応【千葉】→一部地域要対応★電子ピアノ★▫年式　13年モデル▫メーカー　KAWAI▫型番　　　　CN24*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*女性ショップオーナーだからこそできる女性目線の【清潔】【安心】【信用】を一番大切に商品を販売致します。私自信が潔癖症なので、汚い商品や臭い商品は出品はしないのでご安心ください。購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛けています。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*★お薦め内容★他の出品者には絶対負けない無料オプション【翌日配送可能】【配送日までの保管無料】【設置無料】【1週間間保証制度】★購入希望前のコメント入力例★【コメント例1】　購入希望　鶴見区　リサイクル家電なし【コメント例2】　購入希望　千葉県千葉市　リサイクル家電あり全力で新生活をサポート致しますので購入希望コメントお待ちしてます♪
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