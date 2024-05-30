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ニューバランス　m1400jwt
商品番号 V51968107236
商品名

ニューバランス　m1400jwt
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,849 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはニューバランスのm1400になります。オールレザーで上品な1400です。当然madeinusaです。ホワイトはガムソールもありましたが、レザーは大人っぽくなっています。街掃きから、通勤まで、何でも使えそうです。ソールの減りや、使用感がございますので、お安く出品させて頂きます。メインカラー...ホワイト人気モデル...newbalance1400スニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー
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