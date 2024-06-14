doublet LENTICULAR JACKET

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商品詳細
表面に微細な細長いカマボコ状の凸が無数に並んだPVCのシートに３柄に変化するプリントを施し、見る角度によって絵柄が変化するレンチキュラーの技術を使用した生地を使用し、レオパード、チェック、デニムといった柄に変化します。レンチキュラーで恐竜が動く定規に夢中になった子供のころを思い出しながら、製作されたそうです。size.S定価.￥89,000数回しか着ておらず、新品同様です。
http://narcologia.ru/goods/shuttle802425.html
http://narcologia.ru/goods/rouge232010.html
http://narcologia.ru/goods/passivity763083.html
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