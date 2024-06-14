最終値下げフェザーネックレストップ　セット

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商品詳細
シルバー925フェザーネックレストップのセットになります。使用期間は2週間程ですので綺麗な状態ですが神経質な方はご遠慮ください。シルバー925ですので磨けば綺麗に、あえて磨かず渋み重視でもいけます。シルバー フェザー アメカジインディアンジュエリーネックレス ホワイトハーツ シンプルハンドメイド アクセサリーアンクレット メンズイーグル ゴローズ好きカラー...シルバー材質...シルバー925、真鍮装飾...ターコイズ
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