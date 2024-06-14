アークテリクスリーフ　BAC Cap (Gen2) BLACK キャップ

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商品詳細
model25225撮影の為袋から出したのみ。2023正規店購入コレクション放出します。値下げご遠慮ください。少しだけ平にして宅急便コンパクトで送ります(跡はつきません)、大きめのダンボールで送って欲しい方は購入前に申し出て下さい(200円値段あがります)購入者が誤購入だったので再出品です。
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