(10月中限定お値下げ)ナイジェルケーボン ホスピタル スリーピース



ナイジェルケーボン ホスピタル スリーピース | hartwellspremium.com



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NigelCabourn(ナイジェルケーボン)ホスピタルの細身のスリーピースです。着用も多くなく、状態は悪くないですが、素材上、味のあるアタリが少し出ています。ジャケット、ベスト:44パンツ:28季節感···春、秋、冬素材:コットン色:ネイビー