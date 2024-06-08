フェザーブレスレット　入手困難

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商品詳細
カラー···シルバー3年ほど前に柏のアリゾナフリーダムで五万円程で購入しましたチェーンの長さは14センチです。シルバーアクセサリーなので多少の小傷はありますが全体的に綺麗です。#アリゾナフリーダム#シルバーアクセサリー#インディアンジュエリー#EXILE
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful377151.html
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