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フェザーブレスレット　入手困難
商品番号 E25640254335
商品名

フェザーブレスレット　入手困難
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 17,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー3年ほど前に柏のアリゾナフリーダムで五万円程で購入しましたチェーンの長さは14センチです。シルバーアクセサリーなので多少の小傷はありますが全体的に綺麗です。#アリゾナフリーダム#シルバーアクセサリー#インディアンジュエリー#EXILE
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate328748.html
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