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宝瓶茶道具茶器■大きさ：高さ.約5.5～6.5cm ：直径.約9.5cm※おそらく備前焼だと思いますが知識がなく詳しくはわかりません。写真で分かる方のみ購入お願い致します。※商品内容は写真１の物が全てです。他の物は付きませんので、お間違いのないようお願いします。《状態》50年以上でしょうか？ずっと戸棚に入っていた物で、パッと見割れなどは無いようですがよくわかりません。簡単なチェックしかしていません。発送致します実物を撮影していますので詳細は写真にてご確認お願い致します。◇即購入OK！です。※状態などでご不明な点がある方、まとめ購入希望の方は購入前にコメント下さい。まとめて購入の場合送料分の値引きをさせて頂きます。詳しくはプロフィールをご覧ください。自宅での保管品です。商品説明、状態など個人の主観です。見落としなどあるかもしれません。全て了解の上購入お願い致します。受け取り後、商品に問題がある場合必ず評価前に連絡お願いします。袋に入れ梱包材に包みダンボール箱での発送予定です。#備前焼#焼き物#宝瓶#湯冷まし#煎茶碗#おちょこ#お猪口#小皿#レトロ