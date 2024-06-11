電熱グローブ 皮質 防寒 防水 ヒーター手袋 6000mAh×2個バッテリー付属 ...

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電熱グローブ皮質防寒防水ヒーター手袋6000mAh×2個バッテリー付属usb充電式電気手袋タッチパネル対応45-65℃3段階温度調節PSE安全認証取得バイク、スキー、登山、スポーツ、作業、友人や家族への贈り物男女兼用【最新デザイン!暖かさ、ファッション、実用】従来型のヒーターの配置を見直し、指先、手の甲2つ発熱区があり、指先の暖かさを強化し、様々なシーンであなたの手を暖かく包みます。ホットグローブの表地は防撥水があるPU素材を採用し、よく柔らかくて快適に使用できます。内側は保温フリースになって保温効果がアップします。バイク、登山、除雪、釣り作業、通勤、スキーの使用に最適。【防水、5層構造で防寒対策】二重防水設計を採用、雨や雪の心配なし。バッテリーを手袋に内蔵し、使用の邪魔にならず持ち運びが簡単。水洗いもできて利便性が満載します。【防風で暖かい密封構造】冷気、雪をシャットアウトする調節ベルト、ストラップが付いており、それぞれ手首、入れ口を、お好みに合わせてしっかりと絞めることができ、手袋内の暖気を密封します。【3段階の温度調節】3段階の温度調節機能自分の好きな温度に3段階で切り替えます。➊高温：約60－65度温感で、2.5－3時間連続稼働できる。➋中温：約55－60度温感で、4-5時間連続稼働できる。➌低温：青のランプが点灯し、約45－50度温感で、6－8時間連続稼働でき。【パッケージ内容】化粧箱なし、電熱グローブ本体*1、6000mAhリチウム電池*2、TYPE-Cusb充電ケーブル*1。