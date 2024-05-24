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ポケモンカード VSTARユニバース BOX ぺりぺり付き
商品番号 V83302603483
商品名

ポケモンカード VSTARユニバース BOX ぺりぺり付き
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームVSTARユニバース2BOX購入時にシュリンクを外されましたが、ペリペリはそのままです。通常のBOXと同じ封入率です。箱のまま梱包して発送いたします。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual256446.html
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