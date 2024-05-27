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PORTER 二つ折り財布 ポーター財布 ポーター 吉田カバン
商品番号 D76275425846
商品名

PORTER 二つ折り財布 ポーター財布 ポーター 吉田カバン
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターの二つ折り財布になります。全体的に使用感はなく、綺麗だと思います。財布形···二つ折りカラー···オレンジ素材···ナイロン
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