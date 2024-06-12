鳩居堂製名筆　高級羊毛筆 　未使用

高級羊毛筆 渡月 定価45000円に値上がりしています。高級羊毛筆を使用したくて、購入しましたが、もったいなく、結局一度も使っていません。すばらしい羊毛筆です。羊毛筆は使いこむほどに、書く人に馴染むと言われます。毛質の違いを実感してください。安価な筆を数本持つより良い筆を1本持つことが大切。書道経験から学んだ教訓です。 お店に問い合わせたところ、このような良質の毛は今後入手困難ということでした。 この機会に如何でしょうか。 気が変わり、出品を突然、やめる場合があるかもしれません。ご了承下さい。冷やかしコメント、購入する気もないコメントはご遠慮ください。当方がコメントに回答したにもかかわらず、返答がない場合、そのコメントは削除します。書道・習字用品...筆



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