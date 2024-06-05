WIND AND SEA ロゴキャップ

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商品詳細
✔プロフィールにお買い得情報を随時更新しています。よろしければご覧ください。✔即購入歓迎オリーブ色━━━━サイズ━━━━■表記サイズ ・寸法 頭周り約65～70cm ツバ長 6.8 高さ 12━━コンディション━━ （特記事項） ・内側前方のへりに変色あり。（写真４、１０左下）【生地】（肌触り、ヘタリ感etc）※生地感は拡大写真でもご確認ください。▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯ 悪い⇦ ⇨良い 【色落ち】▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯【プリント・刺繍】▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯【毛玉・毛羽立ち】▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯■素材タグ写真をご参照ください。━━━━━━━━✅WINDANDSEAをお探しならこちらもぜひご覧ください→#windandsea_yaipan❗❗同じブランドまとめ買いなら20％OFFか、もう一品無料（条件詳細はプロフへ）✅キャップは他にも出品中です→#cap_yaipan◇古着の特性上、写真に映り込まない細かい汚れやキズ、色落ちなどは、新品同様でない限り、ほぼどれも必ず存在します。特に白物はわずかばかりでも【黄ばみ】は不可避となります。なお気になる部分については、お気軽にお問い合わせいただくか、さらに状態の良い中古品をお探しください。■後方ページへ下落してしまった掘り出し物もございます。■発送 ゆうパケット、ネコポスでお送りします。・潰して梱包します。フロントパネルに芯は入っていないため、型崩れの心配はほとんどありません。 潰さない完全あんしん梱包をご希望の場合は【400円増し】で承ります。ご購入前にその旨、コメントください。●価格は予告なく上下（値下げ／上げ）します。素材...コットンカラー...グリーン
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