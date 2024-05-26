ネックレスメンズサージカルステンレス大粒ペンダント

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✅【金属アレルギー対応】素材は、316Lサージカルステンレスです。医療用のメスなどに使われているステンレスですのでアレルギーを起こしにくいです。変色に強く、さびない素材なので、美しさを保ち続けます。高級時計等にも使われています。金やシルバーよりも硬質であるためジュエリー業界で最も注目されている新素材となっています。✅【サイズ】ネックレス長さ50cmペンダントトップ4.4×2cm✅【カラー】シルバー