NOROLL “FINFOOT CAP” キャップ

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商品詳細
NOROLL“FINFOOTCAP”カラーは、GREY。コットンリネン素材を使用した新型のサイドメッシュキャップ。定番のシンプルな型をベースに、タイムレスに着用できるように細部がNOROLLらしくアップデート。ダメージ染めのウェザー生地を使用しており、ハリとシワ感があります。既存のバイザー芯には無い、新しい芯を型から作成し、使用。一般的なバイザーに比べて長めですが、着用時にクセが強くならないよう、バランスを意識して作られています。アジャスターの金具は、オリジナルのアジャスターを使用。サイドはポケットの機能があり、ペンを挟んだりなどの使用も可能です。sizeONESIZE:頭周り約55.5cm〜約65cm,つばの長さ9.5cm,高さ約11.5cm【material:cotton85%linen8%ramie7%】madeinJapan
http://narcologia.ru/goods/Addict891718.html
http://narcologia.ru/goods/peroration278215.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi884547.html
NOROLL, “FINFOOT CAP” & IDSL, “EASY GOING SHORTS” – notwonderstore
NOROLL
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NOROLL
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NOROLL (ノーロール) FINFOOT CAP ブラウン
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NOROLL 19SS Finfoot Cap | Standard at us
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NOROLL (ノーロール) FINFOOT CAP ブラウン
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