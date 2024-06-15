VIN\u0026AGE ブルゾン

柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし素材身頃 ポリエステル 袖 バッファローレザー数回使用しましたが、まだまだ綺麗な状態です。どなたか着用して頂ける方に…自宅保管のため、神経質な方はご遠慮くださいませ。



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