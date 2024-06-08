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maison special ヴィーガンレザーマルチケース
商品番号 V68538680873
商品名

maison special ヴィーガンレザーマルチケース
ブランド名 メゾンスペシャル
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材...フェイクレザー定価16500円【各サイズ幅：高さ：マチ】キーチャーム6：7：1カードケース11.5：8：1.5丸ポーチ9：9：21年前にzozotownにて購入致しました。購入してから使用頻度がかなり低かったため、出品いたしました。目立ったキズ、汚れ等は時にありません。それぞれ簡単に取り外しができるので組み合わせが自由自在となっており、お手持ちのバッグにお付けいただくことも可能です。ショルダーストラップの長さは調節可能なっており、コーディネートのアクセントとしてお使いいただくのもおススメ。ストラップの長さは最長で100cm、幅は1cmとなっております。
http://narcologia.ru/goods/Sydney22149.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless23859.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture572541.html

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