✨ Silver925 ✨安全ピン　ジルコニア　ネックレス　ピアス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。✨✨✨✨✨✨#jesusjewelry一覧他にも出品してますのでご覧ください。✨✨✨✨✨✨【商品名】安ピンデザイン 1個【商品状態】新品未使用【参考価格】13980円【サイズ】長さ38㎜幅10㎜ 【材質】シルバー925配送:普通郵便です。希望があれば送料上乗せで匿名配送に変更可能です。気軽にコメント下さい。使い方自由で男女とわず人気商品です。ネックレストップ.ピアス.洋服のワンポイントに‼️お洒落のアイテムとして一つは持っておきたいネックレスですね！春夏秋冬 四季を問わず、着用できます！クロムハーツ好きな方必見‼️#韓国#ロンハーマン#ストリート#シルバーアクセサリー
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