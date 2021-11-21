デンハム　ブルゾン　サイズM

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商品詳細
実物は，もう少し濃いネイビーです。デンハムブルゾンサイズM代官山店で購入しました。よろしくお願い致します。#刺し子#さしこ#ロンハーマン#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード#シップス#ビームス#トゥモーローランド
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