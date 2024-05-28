ポールスミス　Paul Smith ネックレス　シルバー　チェーン　スター　星

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商品詳細
即購入OK◎数多くの人気商品出品中✨↓#かえで商店の商品一覧●商品名PaulSmith星メンズレディースユニセックス●カラーシルバー●サイズ45〜50㎝調整可能素人採寸につき誤差あります。●状態目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品●配送簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋、花、撮影用のバッグ、小物などは全て撮影用であり、付属致しません。他サイトにも出品しているため、突如削除することがございます。
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