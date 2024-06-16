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希少‼️ボンボンニット帽
商品番号 I14094186332
商品名

希少‼️ボンボンニット帽
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド古着屋で買いましたが、使う予定がないため出品します。cc-boyシティーボーイ　ノームコア　レトロには必須アイテムのボンボン　ポンポン　ニット帽。デザインやシルエットで周りと差をつけれます。　00’s90’s80’s70’s60’s90年代　80年代　1980199019701945ファッションや　y2kグランジ　ロック　パンク　マクブリング　テック系　ヒッピー　ノームコア　シティーガール　citygirlc-girl　K-pophiphop下北沢　高円寺　アメカジ　ロック　スケーター　モード　ミリタリー　陸軍　海軍　空軍　フェアリーグランジ　テック　古着　シティーボーイ　ストリート　ゆるだぼ　オーバーサイズ　ファッションが好きな方や　木村拓哉　在原みゆ紀　菅田将暉　窪塚洋介　モーガン蔵人　常田大希　成田凌　柴田ヒカリ　bts深水光太　小松菜奈　高橋盾　藤原ヒロシ　ラッパー　Lexニルヴァーナ　コムドットやまと　ゆうたを好きな人にもオススメ。　unknownアーカイブ　クラッシュ　archiveギミック　個性的　色落ち　パッチワーク　ワッフル　編み込み　十字架　ドクロ　スカル　クロス　パール　デッドストック　ラインストーン　oldvintageヴィンテージデザイン　一点物　militaryブリーチ　ブリンブリン　サブカル　シティーボーイ　c-boycityboyコットン　デニム　キルティング　シルク　usedギラギラ　ダメージ加工や　パンツ　ジーンズ　デニム　ロンTバンTトラックジャケット　フライトキャップ　レザージャケット　モッズコード　ニット　ネルシャツ　カットソー　ラグラン　リンガーシャツ　アウター　パーカー　ブーツカット　メッシュニット　コート　フレアデニム　フレアパンツ　ベルボトム　クラッシャーハット　knitカーゴパンツ　ボンテージ　テーラードジャケット　ガウン　ウェスタン　柄物　短丈　USA刺繍　春物　極上物　裏原　当時物などのアイテムともマッチします
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